السبت 23 ذو الحجة 1445 ﻫ - 29 يونيو 2024
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أخبار لبنان
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سياسات وقرارات
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حزب الله: استهدفنا التجهيزات التجسسية الإسرائيلية في موقع المطلة وحققنا إصابة مباشرة
منذ ساعتين
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