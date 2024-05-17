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    "حزب الله": استهدفنا بالأسلحة المناسبة مبنى يتمركز فيه جنود العدو في مستعمرة المطلة وحققنا إصابة مباشرة

    منذ 32 دقيقة
    آخر تحديث: 17 - مايو - 2024 10:03 مساءً
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