السبت 14 شعبان 1445 ﻫ - 24 فبراير 2024
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حزب الله: استهدفنا بالصواريخ تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الضهيرة وحققنا إصابة مباشرة
منذ ساعة واحدة
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