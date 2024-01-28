الأحد 16 رجب 1445 ﻫ - 28 يناير 2024 |
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    حزب الله: استهدفنا بالصواريخ جنودًا للعدو الإسرائيلي في ثكنة راميم ومحيطها وحققنا إصابات مباشرة

    منذ دقيقتين
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