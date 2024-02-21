الأربعاء 11 شعبان 1445 ﻫ - 21 فبراير 2024
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حزب الله: استهدفنا تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم وأوقعنا من فيه بين قتيل وجريح
منذ 20 دقيقة
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