السبت 24 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 6 يناير 2024 |
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    حزب الله: استهدفنا تجمعا لجنود العدو في محيط موقع المنارة بالأسلحة المناسبة وأصبناه بشكل مباشر

    منذ 41 ثانية
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