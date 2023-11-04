السبت 20 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 4 نوفمبر 2023
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استمع لاذاعتنا
أخبار لبنان
أخبار العالم
الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
رياضة
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حزب الله: استهدفنا تجمعا للجنود الإسرائيليين داخل أحد منازل مستوطنة المطلة وحققنا إصابات مؤكدة
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