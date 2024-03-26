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    "حزب الله": استهدفنا جنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة زبدين بمزارع شبعا المحتلة وحققنا إصابة مباشرة

    منذ ساعة واحدة
    آخر تحديث: 26 - مارس - 2024 7:48 مساءً
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