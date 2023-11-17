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    حزب الله: استهدفنا دبابة في محيط مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت الإسرائيلية وأصبناها بشكل مباشر

    منذ ساعتين
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