الأربعاء 8 شوال 1445 ﻫ - 17 أبريل 2024
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"حزب الله": استهدفنا قبل ظهر اليوم الأربعاء وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون بالصواريخ الموجهة
منذ 3 ساعات
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