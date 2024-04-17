الخميس 8 شوال 1445 ﻫ - 18 أبريل 2024
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حزب الله: استهدفنا قوة للعدو الإسرائيلي أثناء محاولتها سحب آلية عسكرية في موقع المطلة وأوقعنا إصابات مؤكدة
منذ ساعتين
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