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    حزب الله: استهدفنا قوة للعدو الإسرائيلي أثناء محاولتها سحب آلية عسكرية في موقع المطلة وأوقعنا إصابات مؤكدة

    منذ ساعتين
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