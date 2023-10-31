الثلاثاء 16 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 31 أكتوبر 2023
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الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
رياضة
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حزب الله: استهدفنا قوة مشاة إسرائيلية قرب موقع الجرداح بالقذائف المدفعية وأوقعنا فيها إصابات مؤكدة
منذ 36 دقيقة
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