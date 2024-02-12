الأثنين 2 شعبان 1445 ﻫ - 12 فبراير 2024
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حزب الله: استهدفنا مبنى في مستعمرة أفيفيم يتموضع فيه جنود للعدو الإسرائيلي وحققنا إصابة مباشرة
منذ 35 دقيقة
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