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    حزب الله: استهدفنا مبنى ‏يتموضع فيه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وأصبناه إصابةً ‏مباشرة

    منذ ساعة واحدة
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