الثلاثاء 6 ذو القعدة 1445 ﻫ - 14 مايو 2024
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سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
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حزب الله: استهدفنا منطاداً تجسسياً وقاعدة إطلاقه ومكان التحكم به وطاقم إدارته بالأسلحة الصاروخية في أدوميت
منذ ساعة واحدة
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