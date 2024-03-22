الجمعة 12 رمضان 1445 ﻫ - 22 مارس 2024
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حزب الله: استهدفنا موقع المطلة بمسيرة انقضاضية وأصبنا دبابة بداخله إصابةً مباشرة
منذ 4 دقائق
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