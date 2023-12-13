الأربعاء 29 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 13 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    حزب الله: استهدفنا موقع راميا بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابة مباشرة

    منذ ساعة واحدة
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الرئيس الأمريكي جو بايدن
      بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة

      الأكثر قراءة

      غزة تحت النار
      فيديو.. جندي إسرائيلي مصدوم لما فعلته قذائف القسام بمدرعة "النمر"!
      يوآف غالانت
      وزير الدفاع الإسرائيلي: منفتحون على الاتفاق مع "حزب الله" ولكن.. بشرط!
      الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو
      غزة تحت النار
      تصريحات مفاجئة للرئيس الأمريكي حول خلافات مع نتنياهو!