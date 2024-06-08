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    حزب الله: ردا على الاعتداء الأخير على بلدتي مركبا وعيترون قصفنا مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل براجمة من صواريخ فلق 2

    منذ 39 دقيقة
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