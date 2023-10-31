الثلاثاء 16 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 31 أكتوبر 2023 |
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    حزب الله: عملياتنا قبالة الحدود الجنوبية أسفرت عن مقتل وجرح 120 جنديًا إسرائيليًا وتدمير 9 دبابات وإسقاط مسيرة

    منذ دقيقتين
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