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    حزب الله: عند الساعة (8:50) من مساء اليوم أسقطنا طائرة ‏مسيرة مسلحة للعدو من نوع هرمز 450 فوق الأراضي اللبنانية

    منذ 42 دقيقة
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