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"حزب الله": قام مجاهدونا مساء اليوم السبت بإسقاط طائرة مسيرة مسلحة للجيش الاسرائيلي من نوع هرمز 450 فوق الأراضي اللبنانية
منذ 17 ساعة
آخر تحديث: 7 - أبريل - 2024 1:44 صباحًا
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