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    حزب الله: قصفنا ثكنة زبدين وموقع السماقة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلة وحققنا إصابات مباشرة

    منذ 9 دقائق
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