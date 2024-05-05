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    حزب الله: قصفنا كريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا والفلق ردا على جريمة الاحتلال في ميس الجبل

    منذ 30 دقيقة
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