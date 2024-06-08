السبت 2 ذو الحجة 1445 ﻫ - 8 يونيو 2024
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حزب الله: قصفنا مبنى للاستخبارات العسكرية في مستعمرة مسكاف عام ودمرناه وأسقطنا من بداخله بين قتيل وجريح
منذ ساعة واحدة
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