الأربعاء 27 ذو الحجة 1445 ﻫ - 3 يوليو 2024
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حزب الله: قصفنا موقع الراهب بقذائف المدفعيةوحققنا إصابة مباشرة ردا على الاعتداء والاغتيال في منطقة الحوش
منذ ساعتين
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