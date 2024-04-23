الثلاثاء 14 شوال 1445 ﻫ - 23 أبريل 2024
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"حزب الله": مجاهدونا استهدفوا مبنى يتموضع فيه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة وأصابوه إصابة مباشرة
منذ ساعة واحدة
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