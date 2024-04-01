الأثنين 22 رمضان 1445 ﻫ - 1 أبريل 2024
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"حزب الله": مجاهدونا استهدفوا موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا المحتلة
منذ 31 دقيقة
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