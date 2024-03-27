الأربعاء 17 رمضان 1445 ﻫ - 27 مارس 2024
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"حزب الله": مجاهدونا تصدوا لمسيّرة إسرائيلية في أجواء رب ثلاثين-العديسة ما أجبرها على التراجع إلى خلف الحدود
منذ 35 دقيقة
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