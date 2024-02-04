الأحد 23 رجب 1445 ﻫ - 4 فبراير 2024
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سياسات وقرارات
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الصحة
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حزب الله: نفذنا 961 عملية عسكرية منذ بدء مشاركتنا في معركة "طوفان الأقصى" وأوقعنا 2000 من الجنود والمستوطنين ما بين قتيل وجريح
منذ 49 دقيقة
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