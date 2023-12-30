السبت 17 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 30 ديسمبر 2023 |
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    حزب الله: هاجمنا بمسيرة انقضاضية موقع الرمثا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وأصبنا الهدف بدقة

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