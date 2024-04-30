الثلاثاء 21 شوال 1445 ﻫ - 30 أبريل 2024
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حزب الله: هاجمنا هدفين إسرائيليين فجر اليوم في الجليل الأعلى
منذ ساعة واحدة
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