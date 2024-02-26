الأثنين 16 شعبان 1445 ﻫ - 26 فبراير 2024 |
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    حزب الله: وحدة الدفاع الجوي قامت بإسقاط مسيّرة إسرائيلية كبيرة من نوع هرمز 450 بصاروخ أرض جو فوق منطقة إقليم التفاح

    منذ 39 دقيقة
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