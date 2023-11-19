الأحد 5 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 19 نوفمبر 2023 |
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    حزب الله يستهدف ثكنة "يفتاح" وموقع "المالكية" التابعين للاحتلال قرب الحدود اللبنانية

    منذ ساعة واحدة
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