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حزب الله: استهدفنا موقع الرادار في مزارع شبعا المحتلة بالمدفعية والصواريخ الموجهة وحققنا إصابة مباشرة
منذ 58 دقيقة
آخر تحديث: 10 - يونيو - 2024 2:36 مساءً
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