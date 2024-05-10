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    "حزب الله" يعلن استهداف ثكنة يفتاح بالأسلحة الصاروخية وراجمة فلق رداً على اعتداءات العدو على القرى والمنازل والمدنيين وآخرها في طير حرفا

    منذ 6 دقائق
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