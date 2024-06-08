السبت 2 ذو الحجة 1445 ﻫ - 8 يونيو 2024
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سياسات وقرارات
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"حزب الله" يعلن استهداف جنود العدو فجرا داخل موقع الراهب بالقذائف المدفعية
منذ ساعتين
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