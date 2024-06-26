الأربعاء 20 ذو الحجة 1445 ﻫ - 26 يونيو 2024 |
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    "حزب الله" يعلن استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة أفيفيم وإصابته ردا على استهداف المنازل الآمنة وخصوصاً في بنت جبيل

    منذ 23 دقيقة
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