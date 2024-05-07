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    "حزب الله" يعلن استهداف مبنيين يستخدمهما جنود العدو في مستعمرة المطلة وإصابتهما ردا على استهداف القرى والمنازل الآمنة والمدنيين

    منذ ساعة واحدة
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