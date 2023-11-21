الثلاثاء 7 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 21 نوفمبر 2023 |
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    "حزب الله" ينعى ابراهيم بديع حمزة "عابس" من بلدة الجميجمة وسكان مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان

    منذ 22 ثانية
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