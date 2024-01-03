الخميس 22 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 4 يناير 2024 |
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    حزب الله ينعي أربعة من مقاتليه في جنوب لبنان

    منذ ساعة واحدة
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