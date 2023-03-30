الخميس 8 رمضان 1444 ﻫ - 30 مارس 2023 |
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    حشد كبير من العسكريين المتقاعدين يتقدمون سيراً من ساحة الشهداء إلى ساحة رياض الصلح مطلقين الهتافات

    منذ ساعة واحدة
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