الخميس 5 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 29 ديسمبر 2022 |
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    حكومة طالبان: على وسائل الإعلام التقليل من أخبار الأحداث الأمنية في أفغانستان

    منذ دقيقتين
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