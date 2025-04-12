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    حكومة كندا: رئيس الوزراء بحث مع الأمين العام للنيتو دعم أوكرانيا وتعزيز الجاهزية العسكرية وتقاسم الأعباء

    منذ 14 دقيقة
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