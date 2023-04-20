الخميس 29 رمضان 1444 ﻫ - 20 أبريل 2023
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حكومة مالي: مقتل مدير مكتب الرئيس المؤقت وثلاثة آخرين في كمين
منذ ساعة واحدة
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