الأربعاء 18 شعبان 1445 ﻫ - 28 فبراير 2024
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سياسات وقرارات
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حلف الأطلسي يستبعد إرسال قوات إلى أوكرانيا بعد توبيخ روسيا لماكرون
منذ 49 دقيقة
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