الخميس 13 رجب 1445 ﻫ - 25 يناير 2024 |
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    حمدان: نحن لدينا خلاف جذري مع القوى الموجودة في المجلس وعرضنا خطة تشكّل خارطة طريق للخروج من الأزمات التي نعيشها وبعد 14 شهراً لا نزال بلا رئيس في ظلّ تحلّل للمؤسسات ولدى المجلس مسؤولية أهمّ من مناقشة الموازنة وهي الانعقاد لانتخاب رئيس

    منذ دقيقتين
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