الجمعة 23 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 5 يناير 2024
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الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
رياضة
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حمية: التكامل بين جميع المعنيين من وزارات وجهات ومواطنين لعدم تشكل السيول والفيضانات على الأوتوسترادات والطرقات الداخلية أو الرئيسية أمر ضروري
منذ ساعة واحدة
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