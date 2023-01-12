الخميس 19 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 12 يناير 2023 |
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    حمية لـmtv: رفعنا رسوم صالون الشرف من 500 الف ليرة الى 100 دولار للشخص ووصلت الايرادات في الاشهر الأربعة الأخيرة من عام 2022 الى 100 مليون دولار بين المطار والمرفأ

    منذ 9 ثواني
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