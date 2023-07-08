السبت 20 ذو الحجة 1444 ﻫ - 8 يوليو 2023 |
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    حنكش: لا يمكن الذهاب إلى حوار لمجرّد تمرير الوقت ولغرض إقناعنا بمرشح حزب الله سليمان فرنجية ولا يمكن للنائب محمد رعد أن يقول لنا "لنرَ من نفسه أطول" لأن الموضوع ليس صراع في حلبة بل موضوع وطني بامتياز ويجب علينا جميعاً إنقاذ لبنان ممّا وصل إليه

    منذ ساعة واحدة
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