الجمعة 30 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 12 يناير 2024
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أخبار لبنان
أخبار العالم
الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
رياضة
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حنكش لميقاتي: الرجوع عن الخطأ فضيلة لا تحرجوا أنفسكم كما حصل في موضوع تغيير الساعة
منذ 45 دقيقة
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